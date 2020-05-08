2020-05-08T05:21:27+03:00
Общество

Погода на Ямале 8 мая: потеплеет до +20 градусов

Местами пройдет дождь
Анна Полякова
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Погода на Ямале 8 мая: потеплеет до +20 градусовПогода на Ямале 8 мая: потеплеет до +20 градусовФото: Анна Полякова
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В пятницу, 8 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +6 градусов, солнечно, дождь пройдет утром и вечером, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 20 градусов, переменная облачность, днем без осадков, ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +7 градус, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.

В Надыме +10 градусов, солнечно, в середине дня пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный 4 м/с.

В Губкинском +19 градусов, пасмурно, днем - дождь, ветер юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко +20 градусов, облачно, без осадков, юго-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +6 градусов, солнечно, днем без осадков, ближе к ночи ожидается дождь, ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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