Река Пяку-Пур в Тарко-Сале полностью очистилась ото льда

7 Май 2020 2020-05-07T16:39:05+03:00

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В Тарко-Сале река Пяку-Пур сегодня, 7 мая, полностью очистилась ото льда. Как сообщили в администрации Пуровского района, ледоход здесь начался 3 мая. В Халясавэе на реке Еркал-Надей-Пур лед тронулся еще 29 апреля. На очереди – Уренгой и Самбург.

Специалисты прогнозируют вскрытие реки Пур в Уренгое 11 мая. Вода поднялась до 716 сантиметров, критический уровень – 975 см. В Самбурге вскрытия реки ожидают 18 мая. Сроки могут сдвинуться в зависимости от погодных условий.

- На территории населённых пунктов, подверженных подтоплению, работают гидропосты, они передают с разницей в три часа уровень воды и состояние ледовой обстановки, - сообщил начальник районного управления по делам ГО и ЧС Владимир Пономарёв.

Тарко-Сале защищает от подтопления подпорная стенка набережной Саргина, а также насыпь в районе рыбзавода, которую в этом году продлили на 90 м. В Уренгое преграждает путь воды к посёлку насыпь протяжённостью более километра.

В связи ранним ледоходом со 2 мая закрыта понтонно-мостовая переправа. Перевозку населения через Пур осуществляет на воздушных подушках. Суда курсируют круглосуточно, по заполнению.

Как сообщили в администрации Уренгоя, бесплатные талоны выдаются только жителям поселка при наличии справок от работодателя с места работы, авиа или ж/д билетов, либо направлений в лечебные учреждения.

Для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией при посадке на катер строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования (наличие защитных масок, перчаток).

ИСТОЧНИК KP.RU