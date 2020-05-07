В ямальских посёлках с господдержкой испекли около 500 тонн хлеба

7 Май 2020 2020-05-07T15:59:59+03:00

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В сельских пекарнях Ямала в 2020 году произведено около 500 тонн хлеба. Это направление субсидируется из окружной казны в рамках госпрограммы «Развитие АПК».

Поддержку получают около 30 организаций, выпекающих хлеб в 30 сельских населённых пунктах, в 14 из которых проживает менее тысячи человек. Им компенсируется часть затрат – транспортные расходы на доставку муки и коммунальные платежи.

Как отметили в правительстве ЯНАО, господдержка предоставляется на выпечку определенных видов хлеба – на пшеничный, ржаной, а также состоящий из смеси пшеничной и ржаной муки. Главное условие получения субсидии – реализация хлеба населению по цене не выше рекомендованной средней стоимости по округу. В этом году она составляет 59,4 рубля за килограмм.

- Необходимо понимать, что в сельской местности округа себестоимость производства хлеба выше, чем в городах – за счёт транспортных расходов, цен на электроэнергию. Поэтому господдержка является существенным подспорьем для сельских хлебопекарных организаций. В этом году мы направим на их субсидирование около 80 миллионов рублей, - прокомментировал заместитель директора департамента АПК Александр Земских.

Ежегодно за счёт господдержки на Ямале выпекается около 2,5 тысяч тонн хлеба. Кроме того, у производителей есть возможность получить бюджетные средства на модернизацию хлебопекарного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU