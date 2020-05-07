Ноябрянин за виртуальные автокресла заплатил 23 тысячи рублей

7 Май 2020 2020-05-07T15:19:00+03:00

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Житель Ноябрьска обратился за помощью в полицию, когда понял, что стал жертвой мошенничества. В социальной сети нашел объявление о продаже автомобильных кресел.

Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, ноябрянин перевел на банковский счет неизвестного 23 тысяч рублей. Дальше он неоднократно пытался связаться с продавцом, чтобы уточнить сроки доставки, но телефон его не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к совершению данного противозаконного действия.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными в сети Интернет и по телефону, быть осторожными, не торопиться переводить деньги, выполняя условия злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU