В поселок Пельвож почтовики привезли продукты

7 Май 2020 2020-05-07T14:21:29+03:00

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В преддверии Дня Победы сотрудники Почты России при поддержке администрации Салехарде вновь отправились в посёлок Пельвож. Традиционно во время бездорожья на судах на воздушных подушках везут товары первой необходимости и социальные выплаты.

- Всего порядка 800 килограммов товаров, - говорит директор управления Федеральной почтовой связи ЯНАО Ольга Минина. - Жители посёлка оставляли свои заказы, это определённые продукты, бытовая химия, товары для личной гигиены, как всегда, хлеб, молоко, чай и многое другое. Также обязательно селяне сегодня получат свои социальные выплаты – пенсии и пособия.

Дорога на судне на воздушной подушке занимает полтора часа, работники почты пробудут в Пельвоже до вечера и вернутся обратно. В связи с режимом повышенной готовности, введённым губернатором округа, все визитёры сдали тест на наличие коронавирусной инфекции, об отрицательном результате имеются справки.

ИСТОЧНИК KP.RU