2020-05-07T12:35:23+03:00
Общество

К юбилею Победы ямальские ветераны получили дополнительные выплаты

В регионе проживает 356 ветеранов Великой Отечественной войне
Анна Полякова
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К юбилею Победы ямальские ветераны получили дополнительные выплаты Фото: yanao.ruК юбилею Победы ямальские ветераны получили дополнительные выплаты Фото: yanao.ru
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На Ямале ветераны получили дополнительно к федеральным мерам соцподдержки единовременную денежную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все выплаты произведены автоматически, каких-либо документов ветеранам дополнительно предоставлять не пришлось.

150 000 рублей предусмотрено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей; 75 000 рублей – лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 60 000 рублей – труженикам тыла; 45 000 рублей – вдовам участников Великой Отечественной войны; 15 000 рублей – детям войны.

Как рассказала директор департамента соцзащиты ЯНАО Елена Карпова, в регионе проживает 356 ветеранов Великой Отечественной войне, из них 13 ямальцев – это участники и инвалиды войны. В регионе также принято решение о денежных выплатах детям войны, таких на Ямале проживает 4240 человек.

Отметим, в этом году помимо ежегодной выплаты в размере 10 тысяч рублей, согласно Указу Президента РФ, по установленной градации ветераны получили по 75 и 50 тысяч рублей.

Также каждому ветерану войны, проживающему в регионе, подготовлены и будут вручены именные поздравительные открытки к 9 мая от имени губернатора Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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