2020-05-07T12:26:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Информацию о продлении вахты на Ямале оперштаб назвал фейком

Подобное решение губернатором или правительством ЯНАО не принималось
Анна Полякова
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Информацию о продлении вахты на Ямале оперштаб назвал фейком Фото: Оперативный штаб ЯНАОИнформацию о продлении вахты на Ямале оперштаб назвал фейком Фото: Оперативный штаб ЯНАО
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Оперативный штаб ЯНАО опроверг информацию о решении продлить до конца июня 2020 года действующую вахту всем работникам ТЭК, находящимся на территории Ямала.

Сообщает, что такие публикации, появившиеся в мессенджерах и социальных сетях, являются фейком. Официально опершатб сообщает: подобное решение губернатором или правительством ЯНАО не принималось.

«Решение о продлении вахты принимают работодатели. Оно не должно противоречить ТК РФ и постановлению Правительства РФ от 28 апреля 2020 года о временных правилах работы вахтовым методом в период борьбы с распространением новой коронаврусной инфекции», - говорится в официальном обращении оперштаба.

Жителеи Ямала и находящихся на территории ЯНАО вахтовых работников призывают получать информацию из официальных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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