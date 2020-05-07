Информацию о продлении вахты на Ямале оперштаб назвал фейком
Оперативный штаб ЯНАО опроверг информацию о решении продлить до конца июня 2020 года действующую вахту всем работникам ТЭК, находящимся на территории Ямала.
Сообщает, что такие публикации, появившиеся в мессенджерах и социальных сетях, являются фейком. Официально опершатб сообщает: подобное решение губернатором или правительством ЯНАО не принималось.
«Решение о продлении вахты принимают работодатели. Оно не должно противоречить ТК РФ и постановлению Правительства РФ от 28 апреля 2020 года о временных правилах работы вахтовым методом в период борьбы с распространением новой коронаврусной инфекции», - говорится в официальном обращении оперштаба.
Жителеи Ямала и находящихся на территории ЯНАО вахтовых работников призывают получать информацию из официальных источников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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