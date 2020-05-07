7 Май 2020 2020-05-07T12:17:14+03:00

На Ямале женщина покусала полицейского, отобравшего у нее бутылку Фото: pixabay.com

Северянку будут судить по статье о применении насилия в отношении представителя власти

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В Красноселькупском районе перед судом предстанет местная жительница, покусавшая полицейского. Инцидент произошел 20 марта в селе Красноселькуп. Во время патрулирования улиц полицейские заметили мужчину и женщину, которые гуляя, распивали на двоих бутылку алкоголя.

Парочку нетрезвых ямальцев посадили в патрульный автомобиль, чтобы в отделении полиции составить протокол об административном правонарушении. Бутылку с алкоголем полицейские забрали и положили их на переднее сидение машины.

По ходу движения женщина неожиданно схватила бутылку и начала демонстративно пить из нее. Когда сотрудник полиции попытался пресечь ее действия, она укусила его за палец.

- В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась, - сообщает СУ СКр по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа направлено в суд. Северянку будут судить по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU