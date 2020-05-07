Госархив Ямала подготовил сборник документов к юбилею Победы

7 Май 2020 2020-05-07T11:51:42+03:00

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне госархив ЯНАО подготовил и издал сборник документов «Ямал в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Из истории политического, экономического и социально-культурного развития Ямала». В процессе подготовки издания специалистами было оцифровано 1591 дело из 96 архивных фондов.

Архивные документы из фондов архива округа повествуют о повседневной жизни на Ямале в один из самых трагических, сложных и героических периодов истории нашей страны. Здесь документы, отражающие состояние рыбной промышленности, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, торговли, речного транспорта и деятельности органов власти.

Большая часть документов издания представлена скан-образами, что дает возможность читателю получить информацию за счёт изучения авторских исправлений, дополнений, пометок. Материалы будут интересны исследователям, историкам, архивистам, краеведам, студентам и школьникам, а также всем увлеченным историей ямальского Севера.

Сборник иллюстрирован фотодокументами Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД).

ИСТОЧНИК KP.RU