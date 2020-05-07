Рост заболеваемости вахтовиков на Ямале не связан с приездом новых бригад

7 Май 2020 2020-05-07T11:37:39+03:00

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На Ямале по-прежнему рост числа заболевших коронавирусом происходит за счет вахтовиков. 7 мая на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 84 новых случая заболевания COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 763 случаев (75%). Выздоровели – 46.

Прокомментировала ситуацию руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Она пояснила, что высокие темпы роста заболеваемости вахтовиков не связаны с приездом в округ новых бригад работников, как часто предполагают жители региона в социальных сетях. Болеют люди, многие из которых прибыли еще в марте. То есть вирус на некоторые месторождения попал гораздо раньше и бессимптомно циркулировал в замкнутом пространстве вахтовых городков, а проявляться стал, инфицировав людей, которые более подвержены заражению.

- Это подтверждает и тот факт, что и сегодня, когда мы знаем, что заболевших на производстве в округе уже более нескольких сотен, состояние большинства из них продолжает оставаться удовлетворительным, а часто вообще без симптомов, - рассказала Татьяна Бучкова.

Добавим, число заболевших коронавирусом на Ямале 7 мая достигло 1018. За сутки подтверждено 93 новых случая заболевания, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU