2020-05-07T11:37:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Рост заболеваемости вахтовиков на Ямале не связан с приездом новых бригад

Коронавирус бессимптомно циркулировал продолжительное время в вахтовых городках
Анна Полякова
Поделиться:
Рост заболеваемости вахтовиков на Ямале не связан с приездом новых бригад Фото: правительство ЯНАОРост заболеваемости вахтовиков на Ямале не связан с приездом новых бригад Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

На Ямале по-прежнему рост числа заболевших коронавирусом происходит за счет вахтовиков. 7 мая на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 84 новых случая заболевания COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 763 случаев (75%). Выздоровели – 46.

Прокомментировала ситуацию руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Она пояснила, что высокие темпы роста заболеваемости вахтовиков не связаны с приездом в округ новых бригад работников, как часто предполагают жители региона в социальных сетях. Болеют люди, многие из которых прибыли еще в марте. То есть вирус на некоторые месторождения попал гораздо раньше и бессимптомно циркулировал в замкнутом пространстве вахтовых городков, а проявляться стал, инфицировав людей, которые более подвержены заражению.

- Это подтверждает и тот факт, что и сегодня, когда мы знаем, что заболевших на производстве в округе уже более нескольких сотен, состояние большинства из них продолжает оставаться удовлетворительным, а часто вообще без симптомов, - рассказала Татьяна Бучкова.

Добавим, число заболевших коронавирусом на Ямале 7 мая достигло 1018. За сутки подтверждено 93 новых случая заболевания, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселок Пельвож почтовики привезли продукты
К юбилею Победы ямальские ветераны получили дополнительные выплаты
Информацию о продлении вахты на Ямале оперштаб назвал фейком
На Ямале женщина покусала полицейского, отобравшего у нее бутылку
Госархив Ямала подготовил сборник документов к юбилею Победы
Рост заболеваемости вахтовиков на Ямале не связан с приездом новых бригад
В Ноябрьске продолжат работать группы для детей до года и до полутора лет
За неделю мошенники лишили ямальцев почти двух миллионов рублей
В свет в серии ЖЗЛ вышла новая книга о генерале Иване Федюнинском
В Новом Уренгое мужчина учинил разбой, угрожая игрушечным пистолетом
Проект «Уютный Ямал» оценят на международном уровне
Собский рыбоводный завод выпустит в водоемы 14 млн мальков муксуна
Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 на Ямале: время проведения, программа, участники
Онлайн-акция Бессмертный полк в Салехарде 2020: программа, расписание, участники
На ямальском Знамени Победы почти пять тысяч фамилий героев
Ямальский школьник представит свое изобретение на форуме в Великобритании
ДТП в Новом Уренгое: иномарка взлетела на гору снега
В администрации Салехарда установили «Стену Памяти»
В Муравленко разыскивают мошенника, выманившего у мужчины 215 тысяч рублей
Погода на Ямале 7 мая: почти повсеместно пройдет снег с дождем
В Лабытнанги мужчина задушил пьяную подругу и вызвал скорую
Клоун-мошенник, промышлявший в Ноябрьске, от имени полиции угрожает общественникам
На Ямале автомобилист обиделся на ребенка и спрятал его в багажник
На Ямале мобилизуют силы для подготовки к пожароопасному сезону
Глава Ямала провёл заседание совета глав
В Надыме подросток показал соседям, как реагировать на мусор во дворе
В Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности
В Губкинском и Тарко-Сале начали работу лаборатории по диагностике COVID-19