7 Май 2020 2020-05-07T11:05:29+03:00

В Ноябрьске продолжат работать группы для детей до года и до полутора лет Фото: Администрация Ноябрьска

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске в муниципальной системе образования провели автоматическое комплектование дошкольных образовательных учреждений на новый учебный год.

Как сообщили в администрации города, с 1 сентября 2020 года в группах раннего возраста во всех детских садах Ноябрьска предоставлены места 1015 детям в возрасте от 1 года до 3 лет.

Также сообщается, что в следующем учебном году 2020-2021 продолжат функционировать группы для малышей. В детском саду «Ромашка» будут работать группы для детей с 2 месяцев до 1 года и с 1 года до 1,5 лет Продолжается комплектование группы для детей с 1 года до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU