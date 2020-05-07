2020-05-07T10:48:48+03:00
Происшествия

За неделю мошенники лишили ямальцев почти двух миллионов рублей

Жертвами аферистов стали 23 человека
Анна Полякова
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За неделю мошенники лишили ямальцев почти двух миллионов рублейЗа неделю мошенники лишили ямальцев почти двух миллионов рублейФото: Ольга Крыльцова
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За минувшую неделю на Ямале зарегистрировано 23 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Наживой мошенников стали 1,7 млн рублей.

Кроме того, прокуратура проверила выборочно 5 решений о приостановлении предварительного следствия по уголовным делам указанной категории, суммарный ущерб от которых превысил 12 млн рублей. В результате все постановления следователей признаны незаконными и отменены.

Так, например, у жительницы Салехарда были похищены 5 млн рублей. Женщина во время просмотра телепередачи об услугах целителей позвонила на рекомендованный ведущей номер телефона, после чего на протяжении нескольких месяцев мошенники проводили с ней сеансы «псевдоисцеления».

Производство по уголовному делу в марте было приостановлено. После вмешательства прокуратуры ход и результаты дополнительного следствия поставлены на контроль.

Прокуратура автономного округа призывает быть бдительными и напоминает, что о подобных фактах мошенничества следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, в первую очередь – в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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