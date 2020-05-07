В свет в серии ЖЗЛ вышла новая книга о генерале Иване Федюнинском

7 Май 2020 2020-05-07T09:59:07+03:00

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В канун 75-летнего юбилея Победы, 6 мая 2020 года в издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет новая книга о нашем выдающемся земляке – командарме, Герое Советского Союза и Герое Монгольской Народной Республики Иване Федюнинском, сыгравшем ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда, разработал и осуществил множество блестящих военных операций.

Биографический роман написал известный историк-романист Сергей Михеенков. Его перу принадлежат и другие книги из серии ЖЗЛ: «Рокоссовский. Клинок и жезл», «Жуков. Маршал на белом коне», «Конев. Солдатский маршал». Издание книги стало возможным благодаря финансовой поддержке АО «Транснефть – Сибирь», правительства Тюменской области, Тюменской областной Думы. Организацию проекта взял на себя Тюменский областной совет ветеранов.

Книга о командарме Федюнинском посвящена памяти еще двух замечательных тюменцев - Феопентия Костоломова, ветерана Вооруженных сил СССР, майора запаса, кавалера орденов Красной Звезды и «Знака Почета», многолетнего руководителя Тюменского городского клуба ветеранов, инициатора и организатора установки памятника Ивану Федюнинскому в Тюмени и Игоря Шаповалова – заслуженного строителя, почетного гражданина Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, многолетнего председателя Тюменского областного Совета ветеранов.

Писатель Михеенков неоднократно в течение двух лет работы над романом приезжал в Тюмень, встречался с людьми, которые помнили и хорошо знали командарма, бывал в музее Федюнинского в его деревне Гилево, знакомился с перепиской и документами, сохранившимися в музейном и личных архивах. В ближайшее время, как только снимут карантинные ограничения, он снова планирует посетить Тюменскую область, чтобы встретиться с читателями и представить свою новую книгу.

«Тюменцы – замечательные люди! У вас прекрасные, талантливые писатели, крепкая писательская организация. И по военной теме мы задумали совместный проект о писателях-фронтовиках тюменцах. Думаю, и его осуществим. Сибирь величава и прекрасна. И историю свою вы любите. Вам и пожелать-то чего-то еще – трудно. У вас все есть! Тогда – просто любви! К родному прошлому. К тому, что всегда в сердце. Друг к другу. К книге. Это очень важно. Такая любовь не должна иссякать», – передает Михеенков свои пожелания жителям области.

В ближайшее время большая часть тиража книги о командарме Федюнинском будет передана во все школы и библиотеки регионов присутствия АО «Транснефть – Сибирь» – Тюменскую, Свердловскую, Курганскую и Томскую области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономные округа. Биографический роман можно будет также приобрести в книжных магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU