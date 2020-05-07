2020-05-07T09:49:30+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое мужчина учинил разбой, угрожая игрушечным пистолетом

Рецидивист напал на офис, требуя денег
Анна Полякова
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В Новом Уренгое учинил разбой, угрожая игрушечным пистолетом Фото: 89.мвд.рфВ Новом Уренгое учинил разбой, угрожая игрушечным пистолетом Фото: 89.мвд.рф
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В Новом Уренгое за разбойное нападение на офис задержали мужчину. 1 апреля в дежурную часть обратилась менеджер организации и заявила, что неизвестный пытался похитить деньги.

Мужчина зашел в офис и, демонстрируя игрушечный пистолет и сувенирную зажигалку в форме гранаты, начал требовать выдачу денег. Сотрудница организации начала звать на помощь. Злоумышленник, не ожидая такой реакции от женщины, бросился бежать прочь, не получив трофея.

Его личность удалось установить по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно однократно судимый за различные преступления 35-летний новоуренгоец. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Наказанием может стать лишения свободы сроком до 8 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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