В Новом Уренгое мужчина учинил разбой, угрожая игрушечным пистолетом

7 Май 2020 2020-05-07T09:49:30+03:00

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В Новом Уренгое за разбойное нападение на офис задержали мужчину. 1 апреля в дежурную часть обратилась менеджер организации и заявила, что неизвестный пытался похитить деньги.

Мужчина зашел в офис и, демонстрируя игрушечный пистолет и сувенирную зажигалку в форме гранаты, начал требовать выдачу денег. Сотрудница организации начала звать на помощь. Злоумышленник, не ожидая такой реакции от женщины, бросился бежать прочь, не получив трофея.

Его личность удалось установить по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно однократно судимый за различные преступления 35-летний новоуренгоец. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Наказанием может стать лишения свободы сроком до 8 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU