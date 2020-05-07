2020-05-07T09:33:22+03:00
Общество

Проект «Уютный Ямал» оценят на международном уровне

С его помощью жители сами улучшают жизнь в своих городах и посёлках
Анна Полякова
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Проект «Уютный Ямал» оценят на международном уровне Фото: yanao.ruПроект «Уютный Ямал» оценят на международном уровне Фото: yanao.ru
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Проект «Уютный Ямал» представили на XIV международном конкурсе «Лучшие практики участия граждан», организованном Международной обсерваторией партисипаторной демократии (IOPD).

Ямальская практика инициативного бюджетирования, наряду с проектами Южной Кореи, США, Мексики, - в числе лидеров. Финал конкурса пройдет 20-22 июля 2020 года на ежегодной конференции IOPD в Абиджане, Кот-Д-Ивуар. Члены жюри определят победителя, а также лучших в пяти специальных номинациях.

Напомним, «Уютный Ямал» - это проект инициатив, появившийся в 2019 году. С его помощью жители сами улучшают жизнь в своих городах и посёлках. Так, каждый ямалец может инициировать строительство, к примеру, детской площадки во дворе, организовать культурное событие или решить, на что направить часть городских и районных бюджетов. В 2019 году от участников проекта «Уютный Ямал» поступило 143 инициативы на общую сумму более 300 млн рублей.

- Решение об участии в конкурсе не было спонтанным. Мы понимали, что наша практика является уникальной для России. Она охватила все муниципалитеты округа и при этом позволила каждому из них, будь то крупный город или отдаленный посёлок, опираясь на свои особенности, внедрить собственную систему работы с населением по вовлечению его в решение вопросов местного значения, - сказал начальник управления межбюджетных отношений департамента финансов ЯНАО Сергей Дегтярев он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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