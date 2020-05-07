2020-05-07T09:10:08+03:00
Экономика

Собский рыбоводный завод выпустит в водоемы 14 млн мальков муксуна

К середине июля молодь вырастит до необходимой средней навески 0,5 грамма
Анна Полякова
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Собский рыбоводный завод выпустит в водоемы 14 млн мальков муксуна Фото: yanao.ruСобский рыбоводный завод выпустит в водоемы 14 млн мальков муксуна Фото: yanao.ru
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Собский рыбоводный завод предстоящим летом планирует выпустить в ямальские водоёмы около 14 млн штук молоди муксуна. Это на 4 млн больше, чем в прошлом году. Сейчас начался процесс выклева личинки, который продлится до конца мая. Кормят мальков каждый час. Такой режим позволит уже к середине июля дорастить молодь до необходимой средней навески 0,5 грамма.

- Во второй половине июля мы планируем приступить к поэтапному выпуску муксуна в реку Обь. А в первой декаде июня начнём выпускать чира. Выпуск чира в этом году составит около 9 млн штук. После выпуска чира под подращивание муксуна будет задействовано два цеха завода, - рассказал заместитель директора Собского рыбоводного завода Александр Горлатов.

На сегодняшний день у Собского рыбоводного завода уже заключены предварительные контракты с предприятиями ТЭК на выпуски молоди в рамках компенсационных мероприятий.

В этом году Федеральное агентство по рыболовству приняло знаковое решение не только для Ямала, но и для всех субъектов Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна. Для муксуна и чира навеска 0,5 грамма включена в рекомендации на ближайшие четыре года.

Как отметил первый заместитель директора департамента АПК ЯНАО Андрей Рубашин, это позволит ускорить восстановление популяций сиговых видов рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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