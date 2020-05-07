7 Май 2020 2020-05-07T08:52:51+03:00

Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 на Ямале: время проведения, программа, участники Фото: yanao.ru

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Массовые мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы перенесены на более поздний срок. Однако основные акции, приуроченные к этой дате, пройдут именно 9 мая в новом формате. Они призваны объединить потомков победителей и создать праздничное настроение.

Жители Ямала споют легендарную песню «День Победы», открыв окна своих квартир. Многотысячный хор запоет в 19.00. Музыкальное сопровождение будет «доставлено» непосредственно в жилые микрорайоны. Принять участие могут все жители Ямала.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, несмотря на введенный режим самоизоляции, во всех без исключения муниципалитетах идет подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: на улицах размещают символы Победы - плакаты, декоративные элементы, украшают общественный транспорт.

Как ранее сообщалось парад Победы 2020 на Ямале пройдет не 9 мая, как принято уже много лет. В автономном округе, как и во всей России, в юбилейном году дата торжественного мероприятия перенесена. Коррективы внесла эпидемиологическая обстановка в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU