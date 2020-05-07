2020-05-07T08:27:43+03:00
Общество

Онлайн-акция Бессмертный полк в Салехарде 2020: программа, расписание, участники

Волонтёры помогают распечатать фотопортреты для онлайн-акции Бессмертный полк в Салехарде 2020
Анна Полякова
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Салехарде 2020 Фото: правительство ЯНАООнлайн-акция Бессмертный полк в Салехарде 2020 Фото: правительство ЯНАО
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В 2020 году акция Бессмертный полк в Салехарде, как и во всех городах Ямала, пройдёт в онлайн-формате, а портреты жители повесят на окна.

Массовые мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы перенесены на более поздний срок. Однако основные патриотические акции, приуроченные к этой дате, пройдут именно 9 мая в новом формате. Принять участие в них в дистанционном режиме могут все жители региона. Праздник Великой Победы пройдёт и в социальных сетях.

Ямальцы смогут принять участие в онлайн «шествии» ямальского победного полка в рамках телемарафона на канале «Ямал - регион». Для этого каждый может выложить фотографию своего героического деда на сайте победаямал.рф. Все они «в парадном блеске» предстанут 9 мая в эфире главного окружного телеканала и местных телестудий и на всех уличных экранах в городах и поселках региона. К проекту уже присоединились более 600 жителей округа. Северяне, которым нужна помощь, могут отправить изображения на электронную почту, указав контактные данные. Кроме того волонтёры округа в рамках акции #ОкнаПобеды помогают распечатать фотографии для «Бессмертного полка».

Для этого ямальцам нужно заказать печать портрета – заявка попадает в систему ОНФ.Помощь. Позвонить нужно на номер «горячей линии» 8-800-200-34-11.

Специалисты перезванивают и уточняют информацию по поводу фото, просят направить фотографию на электронную почту. Готовое фото волонтер доставляет на дом заявителю.

Единственное правило: распечатать фотопортрет для акции волонтёры смогут только в крупных городах и районных центрах Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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