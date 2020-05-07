7 Май 2020 2020-05-07T08:58:03+03:00

На Ямальском Знамени Победы почти пять тысяч фамилий героев Фото: страничка Дмитрия Артюхова vk.com

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Ямальское Знамя Победы готово к шествию. На нем почти пять тысяч фамилий. Напомним, ровно в феврале 2020 года за 75 дней до Дня Победы губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил старт акции в Салехарде. Стяг разделили на 13 частей и отправили во все муниципалитеты автономного округа. Символическая эстафета памяти передавалась из города в город, пройдя по всем населенным пунктам Ямала. Накануне Дня Победы полотно 7x17 метров развернули в окружном музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского.

Фото: страничка Дмитрия Артюхова vk.com

На фрагментах памятного стяга каждый желающий смог вписать имена своих родных и близких, которые сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной войны. Как отметил глава региона, нет такой семьи в нашей стране и нет такой семьи на Ямале, которую бы не затронула та страшная война.

-За каждой строчкой на этом полотне - судьбы наших близких: отца газовика из Надыма и оленевода из Сеяхи, которую вписал его внук; прадеда учительницы из Губкинского и бабушки ученицы кадетского класса в Салехарде... За 3 месяца мы вписали имена наших родных всем округом, - рассказал а соцсети губернатор Дмитрий Артюхов о завершении акции.

Фрагменты, соединенные в единое полотно, планировалось пронести 9 мая в Салехарде на Параде Победы, однако торжественное шествие перенесли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- И мы ещё обязательно это сделаем. Мы помним. Мы гордимся, - подчеркнул глава региона.

Как только ситуация с коронавирусной инфекцией на Ямале нормализуется, округ отметит все любимые праздники, в том числе организует Парад Победы, и северяне оценят масштаб Знамени, пообещали в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU