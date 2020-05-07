2020-05-07T07:36:30+03:00
Общество

Ямальский школьник представит свое изобретение на форуме в Великобритании

Ханымейский конструктор презентует проект по созданию беспилотной ремонтно-эвакуационной машины
Анна Полякова
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Ямальский школьник представит свое изобретение на форуме в Великобритании Фото: puradm.ruЯмальский школьник представит свое изобретение на форуме в Великобритании Фото: puradm.ru
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Школьник из Ханымея, представивший свое изобретение на Всероссийском конкурсе, станет участником международного молодежного научного форума в Великобритании.

Даниил Александров с первого класса занимается в отделении робототехники ханымейского Дома детского творчества. Его преподаватель и научный руководитель исследовательской работы Инна Аржанникова отмечает, что парень серьезно увлекся этим направлением.

Ханымейский конструктор призером Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» среди учащихся 11 классов, заняв почетное третье место.

Он представил проект по созданию беспилотной ремонтно-эвакуационной машины. Юный инженер разработал схему механизмов, сконструировал модель при помощи современного конструктора Lego Mindstorms Education, запрограммировал и протестировал модель. По задумке Даниила созданную им модель машины следует применять там, где невозможно длительное пребывание человека, например, в условиях экстремальных холодов или высоких температур, сообщает администрация пПуровского района.

На Всероссийском форуме «Шаг в будущее» демонстрируются разработки длительного периода выполнения (3-5 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU

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