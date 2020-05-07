2020-05-07T07:24:27+03:00
Происшествия

ДТП в Новом Уренгое: иномарка взлетела на гору снега

Травмы получила автомобилистка и пассажир
Анна Полякова
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ДТП в Новом Уренгое: иномарка взлетела на гору снега Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Новом Уренгое: иномарка взлетела на гору снега Фото: Госавтоинспекция Ямала
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Два человека пострадали в ДТП, случившемся в Новом Уренгое на улице Промысловая. Иномарка на полной скорости взлетела на гору снега. Авария произошла 6 мая около 23 часов 25 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, женщина за рулем автомобиля «Mitsubishi» не справилась с рулевым управлением, в следствие чего допустила съезд на обочину с дальнейшим наездом на препятствие.

По предварительным данным она не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия. В результате ДТП сама водитель госпитализирована, пассажир получил травмы. Всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых два человека травмированы. С начала 2020 года в 1890 случившихся ДТП погибли 17 человек и 168 травмированы, в их числе 13 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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