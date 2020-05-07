В администрации Салехарда установили «Стену Памяти»

7 Май 2020 2020-05-07T07:05:13+03:00

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В Салехарде военный комиссариат города совместно с администрацией запустили акцию «Стена Памяти», посвящённую Дню Победы. Тем самым салехардцы хотят сохранить память об участниках Великой Отечественной войны. В мэрии на стенде разместили фотографии героических дедов и прадедов организаторов акции.

- Эта акция позволит ещё раз выразить глубокое уважение подвигу советского народа, нашим дедам и прадедам, - говорит начальник отдела военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по городу Салехард и Приуральскому району Александр Чуенко.

Он призвал ямальцев поднять свои семейные архивы и принять участие в акции, чтобы поколение детей, внуков и правнуков героев-победителей не забывали тех, кто сражался за мирное небо над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU