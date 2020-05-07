7 Май 2020 2020-05-07T06:01:03+03:00

В Муравленко разыскивают мошенника, выманившего у мужчины 215 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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Полицейские Муравленко устанавливают личность причастного к совершению мошенничества, жертвой которого стал доверчивый горожанин.

4 мая мужчина обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Муравленко с заявлением. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил о несанкционированных попытках снятия денег со счета горожанина.

Звонивший заявил, что для безопасности необходимо создать новый лицевой счет и перевести туда все имеющиеся денежные средства. В ходе телефонного разговора собеседник, назвал новый номер лицевого счета, продиктовал номер сотового телефона, на который ямалец по указке мошенника перевел 215 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Проводится проверка, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков в ходе телефонного разговора не запрашивают конфиденциальные данные банковских карт, а также не дают указания по переводу денежных средств на другие лицевые счета в случае возникновения угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU