2020-05-07T05:21:09+03:00
Общество

Погода на Ямале 7 мая: почти повсеместно пройдет снег с дождем

Температура воздуха +1... +7 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 7 мая: почти повсеместно пройдет снег с дождем Фото: pixabay.comПогода на Ямале 7 мая: почти повсеместно пройдет снег с дождем Фото: pixabay.com
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В четверг, 7 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +3 градуса, малооблачно, снег с дождем – в первой половине дня. Ветер южный 3 м/с.

В Ноябрьске +7 градусов, пасмурная утренняя погода в обед сменится на солнечную. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое ноль градусов, пасмурно, вечером ожидается снег. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Надыме +1 градус. Пасмурно, в середине дня – небольшой дождь, вечером солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно, во второй половине дня – кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1 м/с.

В Тарко-Сале +3 градуса, пасмурно, утром пройдет дождь. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Муравленко +5 градусов, в основном пасмурно, без осадков. Ветер южный 3 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, снег с дождем. Ветер южный 2 м/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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