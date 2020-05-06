6 Май 2020 2020-05-06T17:09:55+03:00

В Лабытнанги мужчина задушил пьяную подругу и вызвал скорую Фото: pixabay.com

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В Лабытнанги местного жителя подозревают в убийстве 49-летней женщины. Ее тело обнаружено в квартире 3 мая.

Выяснилось, что накануне днем женщину, злоупотреблявшую алкоголем, навестил ее знакомый. Хозяйка и гость поссорились. Мужчина в ярости сдавил рукой шею подруги. Видя, что женщина перестала подавать признаки жизни, он сбежал из квартиры. Однако ночью он позвонил в скорую помощь и попросил проверить состояние женщины. Медицинские работники, прибывшие по вызову, констатировали ее смерть.

- В ходе судебно-медицинского исследования тела погибшей, установлено, что причиной ее смерти явилась механическая асфиксия, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Мужчина раскаялся в содеянном и дает признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU