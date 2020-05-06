2020-05-06T17:09:55+03:00
Происшествия

В Лабытнанги мужчина задушил пьяную подругу и вызвал скорую

Ямалец раскаялся в содеянном
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги мужчина задушил пьяную подругу и вызвал скорую Фото: pixabay.comВ Лабытнанги мужчина задушил пьяную подругу и вызвал скорую Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Лабытнанги местного жителя подозревают в убийстве 49-летней женщины. Ее тело обнаружено в квартире 3 мая.

Выяснилось, что накануне днем женщину, злоупотреблявшую алкоголем, навестил ее знакомый. Хозяйка и гость поссорились. Мужчина в ярости сдавил рукой шею подруги. Видя, что женщина перестала подавать признаки жизни, он сбежал из квартиры. Однако ночью он позвонил в скорую помощь и попросил проверить состояние женщины. Медицинские работники, прибывшие по вызову, констатировали ее смерть.

- В ходе судебно-медицинского исследования тела погибшей, установлено, что причиной ее смерти явилась механическая асфиксия, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Мужчина раскаялся в содеянном и дает признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабытнанги мужчина задушил пьяную подругу и вызвал скорую
Клоун-мошенник, промышлявший в Ноябрьске, от имени полиции угрожает общественникам
На Ямале автомобилист обиделся на ребенка и спрятал его в багажник
На Ямале мобилизуют силы для подготовки к пожароопасному сезону
Глава Ямала провёл заседание совета глав
В Надыме подросток показал соседям, как реагировать на мусор во дворе
В Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности
В Губкинском и Тарко-Сале начали работу лаборатории по диагностике COVID-19
В Тарко-Сале рецидивист решил спор с приятелем ножом
Голова ледохода на Оби проходит Шурышкарский район
В Муравленко подросток пытался сжечь два дома
Ямал вошёл в пятёрку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу
Сергей Токарев: Дети на Ямале тоже болеют коронавирусом
В Салехарде назвали автора лучшего проекта по благоустройству Лебяжьего озера
В Тазовском районе в пьяном ДТП пострадали два человека
В Салехарде начались работы по благоустройству
На Ямале вспоминают подвиг северных оленей в годы Великой Отечественной войны
Губернатор Ямала дал старт региональной акции «Подарок ветерану»
В Салехарде 172 горожанина нарушили режим самоизоляции
ДТП в тундре ЯНАО: пассажир снегохода не удержался в «седле»
Фасады домов Салехарда украшают символами Великой Победы
Предприниматели Салехарда бесплатно кормят врачей во время пандемии
Погода на Ямале 6 мая: пасмурно, ожидаются дожди
Предприниматели Салехарда присоединились к акции «Северяне против коронавируса»
Кочевые выплаты на Ямале удвоят для пенсионеров и семей с детьми
Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса
Из Сабетты в Ноябрьск доставили 23 вахтовика для лечения от коронавируса
Погода на Ямале 5 мая: облачно, временами небольшие осадки