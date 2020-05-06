2020-05-06T16:54:42+03:00
Общество

Клоун-мошенник, промышлявший в Ноябрьске, от имени полиции угрожает общественникам

Терпеть террор и угрозы от Степанова у представителей фонда «Счастливый мир» нет сил
Анна Полякова
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Клоун-мошенник, промышлявший в Ноябрьске, от имени полиции угрожает общественникам Фото из соцсети ВконтактеКлоун-мошенник, промышлявший в Ноябрьске, от имени полиции угрожает общественникам Фото из соцсети Вконтакте
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Клоуну Степанову, промышлявшему на Ямале мошенничеством, 2 года лишения свободы. Он получил известность в регионе как светлый полноватый мужчина, который слёзно просил помощи для смертельно больного мальчугана.

Теперь он от имени полиции угрожает общественникам уголовным делом. Об этом рассказала представитель фонда «Счастливый мир» Наталья Пахомова. Партнерам и попечителям Фонда стали поступать письма от некоего Алексея Дмитриенко, который представлялся сотрудником полиции Ноябрьска и уведомлял о том, что на общественников завели дело, передает «Ноябрьск 24». При этом в письме этот мнимый правоохранитель оставлял свой номер телефона, который очень хорошо известен общественникам.

В Алексее Дмитриенко, который строчил партнерам и попечителям фонда сразу признали Алексея Степанова. В тексте письма он заявляет, что Фонду вменяется мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

«Вы являетесь партнером фонда, а значит, причастны к совершению ряда преступлений, совершенных группой лиц. Просим вас связаться со следователем для уточнения вопросов по существу», - говорится в письме.

Человек, чей телефон указан в письме на звонок отвечал коротко: «направляйте официальный запрос».

Наталья Пахомова отмечает, что терпеть террор, угрозы от Степанова уже нет сил, поэтому собирается обратить внимание прокуратуры на эту ситуацию.

Слушания по делу обвиняемого в мошенничестве клоуна начались в марте 2019 года. Только на Ямале на уловки мошенника попались 58 человек, которые перевели ему более 22 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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