2020-05-06T16:22:34+03:00
Происшествия

На Ямале автомобилист обиделся на ребенка и спрятал его в багажник

Мальчик сопротивлялся, кричал, звал на помощь
Анна Полякова
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На Ямале автомобилист обиделся на ребенка и спрятал его в багажник Фото: pixabay.comНа Ямале автомобилист обиделся на ребенка и спрятал его в багажник Фото: pixabay.com
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В Красноселькупском районе судят мужчину, который пытался отомстить 10-летнему ребенку. Инцидент произошел вечером 24 января 2020 года.

Пьяный ямалец за рулем автомобиля предложил мальчику подвезти его до дома. Однако ребенок, как и учили его взрослые, отказал чужому незнакомому человеку, который к тому же был нетрезв. Неадекватный мужчина обиделся на ребенка, вышел из автомобиля, схватил парнишку за одежду и засунул ребенка в багажник машины.

Мальчик сопротивлялся, как мог, кричал, звал на помощь. Его услышали двое прохожих, которые тут же вмешались в происходящее и не дали обвиняемому скрыться. Вызволив мальчика из багажника, мужчины сообщили о произошедшем в полицию, после чего удерживали мужчину до приезда сотрудников правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Его будут судить по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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