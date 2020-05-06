На Ямале мобилизуют силы для подготовки к пожароопасному сезону

6 Май 2020 2020-05-06T16:06:51+03:00

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Подготовку к пожароопасному сезону, который официально начнётся в регионе уже 15 мая, обсудили на совете глав. Мероприятие с помощью средств видеоконференцсвязи 6 мая провел в Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как подчеркнул первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников, в этом году во многих регионах этот сезон начался раньше срока. На Ямале, по его словам, основные мероприятия по подготовке были разработаны заблаговременно. В 2020 году группировка техники, которая необходима для тушения лесных пожаров, на Ямале усилена.

Как сообщил губернатор, будущее лето, по различным данным, будет жарким, об этом свидетельствует и установившаяся на Ямале погода. Поэтому для подготовки к пожароопасному сезону необходима полная мобилизация всех возможных сил.

- Мы всегда действовали единой командой, привлекали все силы, в том числе предприятия, имеющие технику и личный состав. Уже сейчас надо их мобилизовать, договариваться, - подытожил глава региона

ИСТОЧНИК KP.RU