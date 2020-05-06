2020-05-06T15:50:55+03:00
Общество

Глава Ямала провёл заседание совета глав

Акции ко Дню Победы будут проходить без прямого участия главных героев праздника
Анна Полякова
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Глава Ямала провёл заседание совета глав Фото: yanao.ruГлава Ямала провёл заседание совета глав Фото: yanao.ru
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В Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 6 мая провел заседание совета глав, которое состоялось с помощью средств видеоконференцсвязи.

Руководитель региона рассказал о праздновании в условиях режима повышенной готовности 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что, несмотря на то, что главные мероприятия были перенесены и состоятся позднее, на Ямале должны создать атмосферу праздника для наших ветеранов.

В связи с ограничениями из-за распространения коронавируса акции будут проходить без прямого участия главных героев праздника - участников Великой Отечественной войны. Он обратил внимание на то, что «Окна Победы», «Парад у дома ветерана» и другие мероприятия должны пройти максимально аккуратно и для их организаторов, с соблюдением всех правил предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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