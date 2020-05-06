2020-05-06T15:37:50+03:00
Общество

В Надыме подросток показал соседям, как реагировать на мусор во дворе

Парня возмутили снимки загаженной детской площадки в соцсети
Анна Полякова
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В Надыме подросток показал соседям, как реагировать на мусор во дворе Фото: n24.ruВ Надыме подросток показал соседям, как реагировать на мусор во дворе Фото: n24.ru
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В Надыме подросток вышел на одиночный субботник, тем самым высказав протест против бесконечных жалоб в соцсетях на грязь и мусор во дворе. Соседи то и дело размещали снимки загаженной территории возле дома № 49 на улице Зверева.

Очередной анонимный пост появился в сообществе «Злой и добрый надымчанин» во ВКонтакте днем 3 мая. «Ч – чистота», – подписал снимки автор, пожелавший остаться неизвестным.

Негодование, которое ограничивалось лишь словами, возмутило подростка. Вечером того же дня в комментариях Игорь Серебряков выложил фото очищенной от мусора площадки. При этом парень предложил анониму присоединиться к уборке и пообещал «поделиться мешками для мусора».

Игорь рассказал, что летом был участником экодесанта, а такой поступок – естественное явление для патриота, уважающего свой город и природу. В результате начатый школьником моносубботник поддержали другие соседи. Первыми были женщина с сыном, позже подошла еще одна горожанка, сообщает N24.

Вчетвером надымчане убрали детскую площадку и прилегающую территорию. Однако мусор в некоторых местах двора все-таки остался, сокрушается парень. Из-под припаркованных машин его не достать, местами он еще вмерзший в снег.

- Героем себя не считаю, долг перед природой и родиной не оставил меня сидеть дома и смотреть на этот мусор, – подчеркнул подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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