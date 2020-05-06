2020-05-06T14:54:51+03:00
Общество

В Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности

Для принятия решения протоколы о нарушениях направлены в суд
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности Фото: yanao.ruВ Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

До окончания периода действия режима повышенной готовности на территории Ямала патрулирование Салехарда будет продолжено. Сотрудники Противопожарной службы ЯНАО и Ямалспас совместно с сотрудниками МЧС России и Росгвардии с 18 апреля проверяют выполнение горожанами ограничительных мер. Во время патрулирования все сотрудники работают в масках индивидуального пользования.

- Основная цель - проведение профилактической работы среди населения, направленной на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции, - сообщил заместитель директора ГКУ "Противопожарная служба ЯНАО" Герман Таранов.

Напомним, руководство Противопожарной службы ЯНАО и Ямалспас уполномочены составлять протоколы предусмотренные статьёй 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, за всё время патрулирования составлено 6 административных протоколов и 142 уведомления. Для принятия решения протоколы направлены в суд.

Напомним, именно в Салехарде сейчас зарегистрировано больше всего случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала провёл заседание совета глав
В Надыме подросток показал соседям, как реагировать на мусор во дворе
В Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности
В Губкинском и Тарко-Сале начали работу лаборатории по диагностике COVID-19
В Тарко-Сале рецидивист решил спор с приятелем ножом
Голова ледохода на Оби проходит Шурышкарский район
В Муравленко подросток пытался сжечь два дома
Ямал вошёл в пятёрку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу
Сергей Токарев: Дети на Ямале тоже болеют коронавирусом
В Салехарде назвали автора лучшего проекта по благоустройству Лебяжьего озера
В Тазовском районе в пьяном ДТП пострадали два человека
В Салехарде начались работы по благоустройству
На Ямале вспоминают подвиг северных оленей в годы Великой Отечественной войны
Губернатор Ямала дал старт региональной акции «Подарок ветерану»
В Салехарде 172 горожанина нарушили режим самоизоляции
ДТП в тундре ЯНАО: пассажир снегохода не удержался в «седле»
Фасады домов Салехарда украшают символами Великой Победы
Предприниматели Салехарда бесплатно кормят врачей во время пандемии
Погода на Ямале 6 мая: пасмурно, ожидаются дожди
Предприниматели Салехарда присоединились к акции «Северяне против коронавируса».
Кочевые выплаты на Ямале удвоят для пенсионеров и семей с детьми
Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса
Из Сабетты в Ноябрьск доставили 23 вахтовика для лечения от коронавируса
Погода на Ямале 5 мая: облачно, временами небольшие осадки