В Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности

6 Май 2020 2020-05-06T14:54:51+03:00

Для принятия решения протоколы о нарушениях направлены в суд

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До окончания периода действия режима повышенной готовности на территории Ямала патрулирование Салехарда будет продолжено. Сотрудники Противопожарной службы ЯНАО и Ямалспас совместно с сотрудниками МЧС России и Росгвардии с 18 апреля проверяют выполнение горожанами ограничительных мер. Во время патрулирования все сотрудники работают в масках индивидуального пользования.

- Основная цель - проведение профилактической работы среди населения, направленной на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции, - сообщил заместитель директора ГКУ "Противопожарная служба ЯНАО" Герман Таранов.

Напомним, руководство Противопожарной службы ЯНАО и Ямалспас уполномочены составлять протоколы предусмотренные статьёй 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, за всё время патрулирования составлено 6 административных протоколов и 142 уведомления. Для принятия решения протоколы направлены в суд.

Напомним, именно в Салехарде сейчас зарегистрировано больше всего случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU