В Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности
До окончания периода действия режима повышенной готовности на территории Ямала патрулирование Салехарда будет продолжено. Сотрудники Противопожарной службы ЯНАО и Ямалспас совместно с сотрудниками МЧС России и Росгвардии с 18 апреля проверяют выполнение горожанами ограничительных мер. Во время патрулирования все сотрудники работают в масках индивидуального пользования.
- Основная цель - проведение профилактической работы среди населения, направленной на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции, - сообщил заместитель директора ГКУ "Противопожарная служба ЯНАО" Герман Таранов.
Напомним, руководство Противопожарной службы ЯНАО и Ямалспас уполномочены составлять протоколы предусмотренные статьёй 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, за всё время патрулирования составлено 6 административных протоколов и 142 уведомления. Для принятия решения протоколы направлены в суд.
Напомним, именно в Салехарде сейчас зарегистрировано больше всего случаев заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU