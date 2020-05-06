В Губкинском и Тарко-Сале начали работу лаборатории по диагностике COVID-19

6 Май 2020 2020-05-06T14:37:09+03:00

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На Ямале начали свою работу ещё две лаборатории, в которых будет проводиться тестирование на коронавирус - в Губкинском и Тарко-Сале. Теперь в округе всего 13 таких лабораторий. В среднем в лабораториях Ямала ежедневно делается около двух тысяч исследований.

В среднем за сутки в Тарко-Сале будут проводить до 100 проб. Тестировать будут прибывших из зарубежных поездок и контактные с ними, медицинские работники из группы риска, граждане старше 60 лет, имеющие признаки респираторных инфекций, пациенты, поступающие на лечение в стационар в экстренном порядке, пациенты с признаками ОРВИ, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем. Ранее весь собранный медработниками ТЦРБ биоматериал отправлялся в лаборатории соседних городов.

Тестирование на коронавирусную инфекцию в Губкинском начали проводить на базе клинико-диагностической лаборатории городской больницы. Раньше все анализы отправлялись для обработки в Ноябрьск. Тестирование на месте позволит максимально быстро начать лечение пациентов и остановить распространение коронавируса.

Как отметил первый заместитель директора окружного депздрава Кирилл Трапезников, увеличение числа лабораторий позволит не только проводить больше тестов жителям округа, но и быстрее получать результаты, а значит увеличить охват населения. Регион сейчас находится в тройке лидеров по тестированию в РФ, общее число исследований уже составляет более 53 тысяч, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU