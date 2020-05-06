6 Май 2020 2020-05-06T13:59:00+03:00

В Тарко-Сале рецидивист решил спор с приятелем ножом Фото: 89.мвд.рф

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело после кровопролитной кухонной разборки. 35-летний мужчина с проникающим ранением живота попал в больницу 29 апреля.

От диспетчера службы скорой помощи тут же поступило сообщение в дежурную часть ОМВД России по Пуровскому об экстренно госпитализированном пациенте.

Выяснилось, что ножевое ранение ему нанес 33-летний житель г. Тарко-Сале. Мужчины вместе выпивали, когда между ними возник словесный конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Младший схватила со стола кухонный нож и вонзил его в живот собутыльнику.

Злоумышленника задержали оперативники на месте преступления. Им оказался ранее судимый таркосалинец, свою вину он признал. С него взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU