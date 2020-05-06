2020-05-06T13:21:00+03:00
Общество

Голова ледохода на Оби проходит Шурышкарский район

Реки в этом году вскрываются раньше срока
Анна Полякова
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Голова ледохода на Оби проходит Шурышкарский район Фото: 89.mchs.gov.ruГолова ледохода на Оби проходит Шурышкарский район Фото: 89.mchs.gov.ru
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Ледоход на реке Обь находится недалеко села Казым-Мыса Шурышкарского района ЯНАО, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Протяженность ледохода составляет около 23 км. Его хвост находится еще в районе границы с ХМАО. За сутки динамика 0 км.

Накануне в Горках произошла небольшая подвижка на Большой Оби. Однако лед смог даже повредить пирс рыбозавода. Как сообщает ТРВ «Мужи», уровень воды в реке растет, сейчас он выше 7 метров.

Голова ледохода по р. Малая Обь находится в районе д. Пословы, Шурышкарский район. Динамика за сутки 8 км.

На реке Надым пока наблюдается ледостав. По реке Таз голова ледохода находится выше с. Толька. За сутки он продвинулся на 30 км. По реке Пяку-Пур голова ледохода находится выше г. Тарко-Сале. Динамика ледохода за сутки 10 км.

Как ранее сообщалось, на Ямале в этом году ледоход начался раньше обычного времени. Панний паводок, сход снега способствуют и раннему наступлению пожароопасного периода, который официально начинается 15 мая. По данным Гидрометцентра России, все летние месяцы на Ямале будет наблюдаться дефицит осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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