2020-05-06T13:05:17+03:00
Происшествия

В Муравленко подросток пытался сжечь два дома

Парень состоит на профилактическом учете
Анна Полякова
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В Муравленко подросток пытался поджечь два дома Фото: 89.mchs.gov.ruВ Муравленко подросток пытался поджечь два дома Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Муравленко полицейские проводят проверку по факту поджога жилого дома. ЧП произошло 3 мая около полудня. Горел двухэтажный деревянный дом на улице Пионерской. Из задымленного помещения были эвакуированы шесть жильцов дома. На ликвидацию пожара потребовалось 45 минут. В тушении были задействованы 19 человек личного состава, в распоряжении которых было 7 единиц спецтехники МЧС.

Причину возникновения возгорания установили дознаватели МЧС – поджог. В коляске, которая стояла в подъезде на первом этаже, обнаружено горючее вещество.

Поджигателем оказался несовершеннолетний горожанин, состоящий на профилактическом учете. Выяснилось также, что он причастен еще к одному поджогу. В ночь на 2 мая он пытался спалить ещё один дом, но возгорание было ликвидировано жильцами самостоятельно. В результате возгорания были повреждены зимние санки на площади 1 квадратный метр.

По данному факту сотрудниками группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Муравленко проводится проверка, по результатам, которой будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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