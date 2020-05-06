Ямал вошёл в пятёрку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу

6 Май 2020 2020-05-06T12:10:48+03:00

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На Ямале меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за последствий распространения коронавирусной инфекции, отмечены среди лучших в стране. Регион вошел в пятёрку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу.

Рейтинг регионов представил уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте России Борис Титов. Он оценивал оперативность приятия мер и инструменты поддержки.

Всего 6 регионов оказывают предпринимателям прямую финансовую поддержку. На Ямале предусмотрены выплаты для социально-ориентированного бизнеса до 200 тысяч рублей на компенсацию расходов, а также единовременные выплаты для ИП в сфере бытовых услуг и для самозанятых в размере 30 тысяч рублей. На сегодняшний день средства получили 995 предпринимателей.

Кроме того, в муниципалитетах принимают заявки на компенсацию расходов для предприятий общепита. Сумма выплаты составляет от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от количества сотрудников.

Помимо прямых выплат, для наиболее пострадавших отраслей снижена налоговая нагрузка. Всем заемщикам фонда микрофинансирования ЯНАО предоставлена отсрочка на полгода.

Предусмотрена точечная поддержка по отраслям. Так, для транспортной отрасли обнулён транспортный налог и отменена плата за лицензию для такси, для торговли в труднодоступных районах разработан беспроцентный годовой займ до 2 млн рублей. Предприятия, которые были вынуждены закрыться, смогут получить компенсацию расходов на коммунальные услуги, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU