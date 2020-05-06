2020-05-06T12:10:48+03:00
Экономика

Ямал вошёл в пятёрку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу

Только шесть регионов оказывают предпринимателям прямую финансовую поддержку
Анна Полякова
Поделиться:
Меры поддержки предпринимателей на Ямале отмечены среди лучших в стране Фото: yanao.ruМеры поддержки предпринимателей на Ямале отмечены среди лучших в стране Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за последствий распространения коронавирусной инфекции, отмечены среди лучших в стране. Регион вошел в пятёрку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу.

Рейтинг регионов представил уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте России Борис Титов. Он оценивал оперативность приятия мер и инструменты поддержки.

Всего 6 регионов оказывают предпринимателям прямую финансовую поддержку. На Ямале предусмотрены выплаты для социально-ориентированного бизнеса до 200 тысяч рублей на компенсацию расходов, а также единовременные выплаты для ИП в сфере бытовых услуг и для самозанятых в размере 30 тысяч рублей. На сегодняшний день средства получили 995 предпринимателей.

Кроме того, в муниципалитетах принимают заявки на компенсацию расходов для предприятий общепита. Сумма выплаты составляет от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от количества сотрудников.

Помимо прямых выплат, для наиболее пострадавших отраслей снижена налоговая нагрузка. Всем заемщикам фонда микрофинансирования ЯНАО предоставлена отсрочка на полгода.

Предусмотрена точечная поддержка по отраслям. Так, для транспортной отрасли обнулён транспортный налог и отменена плата за лицензию для такси, для торговли в труднодоступных районах разработан беспроцентный годовой займ до 2 млн рублей. Предприятия, которые были вынуждены закрыться, смогут получить компенсацию расходов на коммунальные услуги, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала провёл заседание совета глав
В Надыме подросток показал соседям, как реагировать на мусор во дворе
В Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности
В Губкинском и Тарко-Сале начали работу лаборатории по диагностике COVID-19
В Тарко-Сале рецидивист решил спор с приятелем ножом
Голова ледохода на Оби проходит Шурышкарский район
В Муравленко подросток пытался сжечь два дома
Ямал вошёл в пятёрку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу
Сергей Токарев: Дети на Ямале тоже болеют коронавирусом
В Салехарде назвали автора лучшего проекта по благоустройству Лебяжьего озера
В Тазовском районе в пьяном ДТП пострадали два человека
В Салехарде начались работы по благоустройству
На Ямале вспоминают подвиг северных оленей в годы Великой Отечественной войны
Губернатор Ямала дал старт региональной акции «Подарок ветерану»
В Салехарде 172 горожанина нарушили режим самоизоляции
ДТП в тундре ЯНАО: пассажир снегохода не удержался в «седле»
Фасады домов Салехарда украшают символами Великой Победы
Предприниматели Салехарда бесплатно кормят врачей во время пандемии
Погода на Ямале 6 мая: пасмурно, ожидаются дожди
Предприниматели Салехарда присоединились к акции «Северяне против коронавируса».
Кочевые выплаты на Ямале удвоят для пенсионеров и семей с детьми
Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса
Из Сабетты в Ноябрьск доставили 23 вахтовика для лечения от коронавируса
Погода на Ямале 5 мая: облачно, временами небольшие осадки