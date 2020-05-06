В Салехарде назвали автора лучшего проекта по благоустройству Лебяжьего озера

6 Май 2020 2020-05-06T10:09:46+03:00

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В Салехарде подвели итоги конкурса по благоустройству Лебяжьего озера. Территорию будут облагораживать уже этим летом в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Откликнулись на инициативу и предложили свои идеи десятки салехардцев. Все работы интересны и рассчитаны на то, чтобы жителям и гостям города было комфортно и уютно прогуливаться по облагороженной территории.

Участники конкурса направляли макеты своих работ, а затем защищали их дистанционно. В проектах члены жюри оценивали актуальность, новаторство, возможность практической реализации, а на презентации обращали внимание на владение материалом и логичность изложения. Шесть из них были признаны жюри наиболее интересными.

Победителем конкурса признана Анастасия Хороля и её проект «Одвариум». Автор подумала не только о комфорте, но и об экологии. Её идея - современная зона отдыха в экологичном стиле.

Уникальность объекта – в применении натуральных материалов, которые добавят уюта. Все предметы, как конструктор, собираются из отдельных элементов и соответственно могут быть частично заменены при поломке. В подарок победительница получит графический планшет.

Напомним, инициировала проведение конкурса депутат городской думы Лариса Цупикова. Организаторами конкурса выступили управление культуры и молодёжной политики администрации города совместно с департаментом городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU