2020-05-06T09:43:12+03:00
Происшествия

В Тазовском районе в пьяном ДТП пострадали два человека

Иномарка врезалась в фонарный столб
Анна Полякова
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В Тазовском районе в пьяном ДТП пострадали два человека Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Тазовском районе в пьяном ДТП пострадали два человека Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На Объездной автодороге поселка Тазовский в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека. Авария произошла 1 мая около 19 часов 00 минут.

В Госавтоинспекции ЯНАО сообщили, что мужчина за рулем автомобиля «Кia» был в нетрезвом состоянии. Водитель не справился с управлением и врезался в опору освещения. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за праздничные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. С начала 2020 года в 1876 авариях погибли 17 человек и 166 травмированы, среди них 13 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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