2020-05-06T09:30:01+03:00
Общество

В Салехарде начались работы по благоустройству

Старт нацпроекту в этом году дали на улице Зои Космодемьянской
Анна Полякова
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В Салехарде начались работы по благоустройству Фото: salekhard.orgВ Салехарде начались работы по благоустройству Фото: salekhard.org
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В столице Ямала стартовали работы по преображению общественных территорий. Первый адрес, с которого в 2020 году в Салехарде началась реализация национального проекта «Комфортная городская среда», - Зои Космодемьянской, 69. Работы планируется выполнить к началу сентября 2020 года.

Жители этого дома не раз обращались в администрацию города по вопросу благоустройства дворовой территории. Объект был включён в программу. Предложенный проект благоустройства салехардцы выбрали сами большинством голосов в единый день голосования 2019 года. Как сообщили в администрации города, проектом предусмотрено оборудование нового детского игрового комплекса, отвечающего всем современным стандартам и требованиям, работы по замене асфальтового покрытия, увеличение парковочных мест, создание мест отдыха и уличного освещения над входными группами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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