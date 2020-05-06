2020-05-06T09:24:08+03:00
Общество

На Ямале вспоминают подвиг северных оленей в годы Великой Отечественной войны

Солдаты оленя называли «арктический танк»
Анна Полякова
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На Ямале вспоминают подвиг северных оленей в годы Великой Отечественной войны Фото: puradm.ruНа Ямале вспоминают подвиг северных оленей в годы Великой Отечественной войны Фото: puradm.ru
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Пуровчане рассказали о подвиге оленей в Великую Отечественную. Они были незаменимыми помощниками как на линии фронта, так и в тылу. Где не мог пройти тяжелый транспорт, выручали каюры на упряжках.

Формировать необычные, но очень надёжные транспортные батальоны стали осенью 1941 года. Бойцов набирали прямо из оленеводческих стойбищ, рыбацких становищ и деревень. На фронт уходили лучшие молодые оленеводы – опора ненецкой тундры. Так началась история новой оленной армии, состоявшей из десяти тысяч животных, грузовых и легковых нарт с упряжью, чумами и пастушескими собаками.

На фронте оленно-транспортные батальоны славились как неуловимые противники фашистов. Они эвакуировали раненых, доставляли военную технику, боеприпасы и продовольствие, теплую одежду. В условиях бездорожья оленей использовали для связи, отправки почты. Каюры на упряжках появлялись внезапно, разрушали мосты и дороги на линии фронта, а затем исчезали, как призраки.

- Солдаты оленя называли «арктический танк», - поделилась экскурсовод Пуровского районного историко-краеведческого музея Дина Лопушанская.

Сегодня из тех бойцов, кто сражался в оленных батальонах и прошёл военными тропами карельского фронта, в живых не осталось никого. Для боевых оленей война закончилась в ноябре 44-го года, после освобождения Карелии и Мурманской области.

В документах времён Великой Отечественной войны упоминается о том, что северные олени спасали и жителей блокадного Ленинграда. На животных доставляли продукты питания, медикаменты, из осаждённого города вывозили женщин и детей.

С 20 ноября 2013 года в Ненецком автономном округе отмечают День памяти оленно-транспортного батальона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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