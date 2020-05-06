2020-05-06T09:00:51+03:00
Общество

Губернатор Ямала дал старт региональной акции «Подарок ветерану»

Более 230 человек получат современные широкоформатные телевизоры
Анна Полякова
Поделиться:
Губернатор Ямала дал старт региональной акции «Подарок ветерану» Фото: yanao.ruГубернатор Ямала дал старт региональной акции «Подарок ветерану» Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Все ветераны, проживающие на территории Ямала, получат от региона памятный подарок к 75-ой годовщине Великой Победы. Официальный старт этой акции дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сюрпризы будут вручать с 6 по 8 мая. Средства на это были собраны в благотворительном формате.

- Мы приняли решение подарить ветеранам современные широкоформатные телевизоры. Ко Дню Победы 9 мая они уже должны быть дома у всех наших ветеранов, чтобы каждый из них смог в хорошем качестве посмотреть все телепередачи, замечательные фильмы, которые будут идти в этот памятный день и погрузиться в атмосферу праздника, - подчеркнул глава региона.

В рамках акции подарки получат более 230 человек: это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла, а также вдовы участников Великой Отечественной, проживающие непосредственно на территории автономного округа.

Все LED телевизоры имеют диагональ 43 дюйма и уже настроены. В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, доставка подарков домой к ветеранам будет осуществляться бесконтактным способом. Для этого представители всех муниципальных образований предварительно связываются с родственниками, проживающими совместно с получателями подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде назвали автора лучшего проекта по благоустройству Лебяжьего озера
В Тазовском районе в пьяном ДТП пострадали два человека
В Салехарде начались работы по благоустройству
На Ямале вспоминают подвиг северных оленей в годы Великой Отечественной войны
Губернатор Ямала дал старт региональной акции «Подарок ветерану»
В Салехарде 172 горожанина нарушили режим самоизоляции
ДТП в тундре ЯНАО: пассажир снегохода не удержался в «седле»
Фасады домов Салехарда украшают символами Великой Победы
Предприниматели Салехарда бесплатно кормят врачей во время пандемии
Погода на Ямале 6 мая: пасмурно, ожидаются дожди
Предприниматели Салехарда присоединились к акции «Северяне против коронавируса».
Кочевые выплаты на Ямале удвоят для пенсионеров и семей с детьми
Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса
Из Сабетты в Ноябрьск доставили 23 вахтовика для лечения от коронавируса
Погода на Ямале 5 мая: облачно, временами небольшие осадки