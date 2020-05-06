Губернатор Ямала дал старт региональной акции «Подарок ветерану»

6 Май 2020 2020-05-06T09:00:51+03:00

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Все ветераны, проживающие на территории Ямала, получат от региона памятный подарок к 75-ой годовщине Великой Победы. Официальный старт этой акции дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сюрпризы будут вручать с 6 по 8 мая. Средства на это были собраны в благотворительном формате.

- Мы приняли решение подарить ветеранам современные широкоформатные телевизоры. Ко Дню Победы 9 мая они уже должны быть дома у всех наших ветеранов, чтобы каждый из них смог в хорошем качестве посмотреть все телепередачи, замечательные фильмы, которые будут идти в этот памятный день и погрузиться в атмосферу праздника, - подчеркнул глава региона.

В рамках акции подарки получат более 230 человек: это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла, а также вдовы участников Великой Отечественной, проживающие непосредственно на территории автономного округа.

Все LED телевизоры имеют диагональ 43 дюйма и уже настроены. В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, доставка подарков домой к ветеранам будет осуществляться бесконтактным способом. Для этого представители всех муниципальных образований предварительно связываются с родственниками, проживающими совместно с получателями подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU