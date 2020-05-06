2020-05-06T07:43:42+03:00
Происшествия

ДТП в тундре ЯНАО: пассажир снегохода не удержался в «седле»

Пострадавший с различными травмами госпитализирован
Анна Полякова
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ДТП в тундре ЯНАО: пассажир снегохода не удержался в «седле» Фото: pixabay.comДТП в тундре ЯНАО: пассажир снегохода не удержался в «седле» Фото: pixabay.com
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В тундре Надымского района, около 1 км от посёлка Ныда, поздно вечером 4 мая произошло ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО около 22 часов 00 минут, водитель снегохода не справился с управлением. В результате неосторожного маневра пассажир упал. Его госпитализировали с различными травмами.

По данным регионального ведомства, всего за праздничные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. С начала 2020 года в 1876 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 166 травмированы, в их числе 13 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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