Фасады домов Салехарда украшают символами Великой Победы

6 Май 2020 2020-05-06T07:10:45+03:00

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В столице Ямала, как и во всех городах страны, массовые мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы перенесены. Атмосферу праздника и единства 9 мая сохранят акции и оформление улиц и жилых домов георгиевскими лентами.

В Салехарде такая лента уже украсила многоквартирный дом по улице Республики, 62. Ещё 4 появятся на соседних домах.

Также жителям предлагается на окна своих квартир нанести символы Победы и слова благодарности нашим ветеранам. А 9 мая в День Победы выйти на балконы с портретами своих родственников, спеть песни военных лет всей семьёй.

В наградной системе России образовалась целая система воинских поощрений, среди которых георгиевская ленточка представляет символ воинской доблести и славы. История чёрно-оранжевой ленты святого Георгия началась в 1769 году. Именно тогда ее учредила Екатерина II как атрибут самых разных наград Российской империи, вручаемых за воинскую храбрость.

ИСТОЧНИК KP.RU