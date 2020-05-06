Предприниматели Салехарда бесплатно кормят врачей во время пандемии

6 Май 2020 2020-05-06T06:10:08+03:00

90 завтраков и ужинов и порядка 200 горячих обедов доставляют в медучреждения

Изменить размер текста: A A

Предприниматели Салехарда включились в акцию «Северяне против коронавируса». Сотрудники одного из кафе готовят горячее питание для медиков. В день развозят 90 завтраков и ужинов и порядка 200 горячих обедов в медицинские учреждения.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, при подготовке продуктовых наборов нормы гигиены строго соблюдаются. Готовую ежу доставляют в окружную больницу, во взрослую и детскую поликлиники, хирургию, инфекционное отделение, эпидемиологический центр, обсерватор.

- Рацион разнообразный, стараемся чередовать, говорит заведующий производством Руслан Нарзиев. В семь утра завтрак уже готов, начинается развозка по всем объектам, после готовит обед, а далее – ужин. В некоторые учреждения, такие как обсерватор, привозят второй завтрак и полдник.

ИСТОЧНИК KP.RU