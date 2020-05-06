Погода на Ямале 6 мая: пасмурно, ожидаются дожди

6 Май 2020 2020-05-06T05:16:29+03:00

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В среду, 6 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +2 градуса, пасмурно, кратковременный дождь – в первой половине дня. Ветер западный 7 м/с.

В Ноябрьске +11 градусов, пасмурно, в середине дня пройдет дождь. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, мокрый снег. Западный ветер 6 м/с.

В Надыме +4 градуса. Облачно, днем пройдет дождь, вечером - снег Ветер северо-западный 7 м/с.

В Губкинском +8 градусов, пасмурно, снег – только утром. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +7 градусов, малооблачно, ближе к ночи ожидается дождь. Ветер западный 4 м/с.

В Муравленко +5 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер западный 5 м/с.

В Лабытнанги +3 градус, пасмурно, снег с дождем. Ветер западный 7 м/

ИСТОЧНИК KP.RU