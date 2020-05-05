2020-05-05T14:01:09+03:00
Общество

Предприниматели Салехарда присоединились к акции «Северяне против коронавируса».

Добрые самаритяне готовят провизию для медучреждений
Руслан Савинов
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Предприниматели Салехарда присоединились к акции «Северяне против коронавируса». Фото пресс-службы администрации города.Предприниматели Салехарда присоединились к акции «Северяне против коронавируса». Фото пресс-службы администрации города.
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В одном из кафе Салехарда готовят горячее питание и ежедневно развозят завтраки, обеды и ужины в медучреждения. В рамках проекта «Северяне против коронавируса» происходит доставка готовой продукции по объектам здравоохранения.

Как отметили в пресс-службе администрации города, пищу доставляют в окружную больницу, во взрослую и детскую поликлиники, хирургию, инфекционное отделение, эпидемиологический центр, а также обсерватор.

- В 7:00 завтрак уже готов, мы начинаем развозку по всем объектам, после готовим обед, а далее – ужин. Также мы доставляем в некоторые учреждения, такие как обсерватор, второй завтрак и полдник. Рацион разнообразный, стараемся чередовать, - поделился заведующий производством Руслан Нарзиев.

Известно, что сотрудники кафе в день развозят 90 завтраков и ужинов и около двухсот горячих обедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Предприниматели Салехарда присоединились к акции «Северяне против коронавируса».
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