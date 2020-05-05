Предприниматели Салехарда присоединились к акции «Северяне против коронавируса».
В одном из кафе Салехарда готовят горячее питание и ежедневно развозят завтраки, обеды и ужины в медучреждения. В рамках проекта «Северяне против коронавируса» происходит доставка готовой продукции по объектам здравоохранения.
Как отметили в пресс-службе администрации города, пищу доставляют в окружную больницу, во взрослую и детскую поликлиники, хирургию, инфекционное отделение, эпидемиологический центр, а также обсерватор.
- В 7:00 завтрак уже готов, мы начинаем развозку по всем объектам, после готовим обед, а далее – ужин. Также мы доставляем в некоторые учреждения, такие как обсерватор, второй завтрак и полдник. Рацион разнообразный, стараемся чередовать, - поделился заведующий производством Руслан Нарзиев.
Известно, что сотрудники кафе в день развозят 90 завтраков и ужинов и около двухсот горячих обедов.
ИСТОЧНИК KP.RU