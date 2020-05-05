5 Май 2020 2020-05-05T14:19:16+03:00

Кочевые выплаты на Ямале удвоят для пенсионеров и семей с детьми Фото: pixabay.com

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В Законодательном собрании Ямала рассмотрели проект о повышении кочевых выплат пенсионерам и семьям с детьми. Как сообщает издание «Muksun.fm», эти меры были предложены по причине пандемии коронавируса.

Уточняется, что накануне, 4 мая, упомянутая инициатива была направлена губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. В этот же день на заседании оперативного штаба он утвердил изменения: кочевые выплаты увеличены в два раза.

- Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Ранее нам поступали сигналы от наших тундровиков, - сообщил депутат Сергей Ямкин.

Ямкин добавил, что выплаты получат более пяти тысяч человек. Средства перечислят в мае текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU