5 Май 2020 2020-05-05T09:42:40+03:00

Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса. Скриншот видеообращения.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем обращении к землякам рассказал, что одна из первых пациенток, около месяца находившаяся на ИВЛ в Ноябрьске, перешла на самостоятельное дыхание:

- Это большой успех наших врачей!, - отметил Дмитрий Артюхов.

Глава региона добавил, что в ответ на обращение общественников принято решение удвоить в мае кочевые выплаты:

- Дополнительно по пять тысяч рублей родители получат на каждого ребенка. Такую же сумму получат пожилые тундровики, - подвел итог Артюхов.

Кроме того, губернатором в ближайшее время будет подписан документ о разрешении охоты.

Наконец были озвучены планы план постепенного смягчения ограничений для предприятий после 11 мая:

- После проведения общефедерального совещания по этому поводу обязательно их сообщу. Прошу всех продолжать вести себя как можно аккуратней и минимизировать контакты, - обратился глава Ямала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/777053" frameborder="0"></iframe> О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 04.05.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU