2020-05-05T09:42:40+03:00
Общество

Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса

Принят ряд новых мер
Руслан Савинов
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Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса. Скриншот видеообращения.Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса. Скриншот видеообращения.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем обращении к землякам рассказал, что одна из первых пациенток, около месяца находившаяся на ИВЛ в Ноябрьске, перешла на самостоятельное дыхание:

- Это большой успех наших врачей!, - отметил Дмитрий Артюхов.

Глава региона добавил, что в ответ на обращение общественников принято решение удвоить в мае кочевые выплаты:

- Дополнительно по пять тысяч рублей родители получат на каждого ребенка. Такую же сумму получат пожилые тундровики, - подвел итог Артюхов.

Кроме того, губернатором в ближайшее время будет подписан документ о разрешении охоты.

Наконец были озвучены планы план постепенного смягчения ограничений для предприятий после 11 мая:

- После проведения общефедерального совещания по этому поводу обязательно их сообщу. Прошу всех продолжать вести себя как можно аккуратней и минимизировать контакты, - обратился глава Ямала.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 04.05.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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