Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем обращении к землякам рассказал, что одна из первых пациенток, около месяца находившаяся на ИВЛ в Ноябрьске, перешла на самостоятельное дыхание:
- Это большой успех наших врачей!, - отметил Дмитрий Артюхов.
Глава региона добавил, что в ответ на обращение общественников принято решение удвоить в мае кочевые выплаты:
- Дополнительно по пять тысяч рублей родители получат на каждого ребенка. Такую же сумму получат пожилые тундровики, - подвел итог Артюхов.
Кроме того, губернатором в ближайшее время будет подписан документ о разрешении охоты.
Наконец были озвучены планы план постепенного смягчения ограничений для предприятий после 11 мая:
- После проведения общефедерального совещания по этому поводу обязательно их сообщу. Прошу всех продолжать вести себя как можно аккуратней и минимизировать контакты, - обратился глава Ямала.
О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 04.05.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU