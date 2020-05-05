2020-05-05T08:11:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Сабетты в Ноябрьск доставили 23 вахтовика для лечения от коронавируса

Оказывается вся необходимая помощь
Руслан Савинов
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Из Сабетты в Ноябрьск доставили 23 вахтовиков для лечения от коронавирусаИз Сабетты в Ноябрьск доставили 23 вахтовиков для лечения от коронавирусаФото: pixabay.com
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Из Сабетты в Ноябрьск доставлены 23 вахтовых работника для лечения от коронавирусной инфекции в стационарах Ноябрьской ЦГБ и окружного СПИД-Центра. Об этом стало известно от представителей регионального опрештаба.

- COVID-19 на данный момент подтвержден у десяти человек из поселка. Пациентам с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии оказывается вся необходимая помощь, - пояснили врачи.

Известно, что всего в инфекционных отделениях больниц ЯНАО с симптомами ОРВИ или внебольничной пневмонии находятся на лечении 41 вахтовый работник из Сабетты. Вылечены и выписаны из стационаров за весь период 12 человек.

Добавим, что 61 вахтовик из Сабетты прошел карантин и выписан после двойных отрицательных тестов из обсерватора в Новом Уренгое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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