Из Сабетты в Ноябрьск доставили 23 вахтовика для лечения от коронавируса
Из Сабетты в Ноябрьск доставлены 23 вахтовых работника для лечения от коронавирусной инфекции в стационарах Ноябрьской ЦГБ и окружного СПИД-Центра. Об этом стало известно от представителей регионального опрештаба.
- COVID-19 на данный момент подтвержден у десяти человек из поселка. Пациентам с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии оказывается вся необходимая помощь, - пояснили врачи.
Известно, что всего в инфекционных отделениях больниц ЯНАО с симптомами ОРВИ или внебольничной пневмонии находятся на лечении 41 вахтовый работник из Сабетты. Вылечены и выписаны из стационаров за весь период 12 человек.
Добавим, что 61 вахтовик из Сабетты прошел карантин и выписан после двойных отрицательных тестов из обсерватора в Новом Уренгое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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