Погода на Ямале 5 мая: облачно, временами небольшие осадки

5 Май 2020 2020-05-05T06:41:43+03:00

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Во вторник, 5 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +2 градуса, в первой половине дня облачно, осадки, а во второй – солнечно. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +4 градус, облачно, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое -1 градус, пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Надыме -1градус. Пасмурно, без осадков. Ветер южный 6 м/с.

В Губкинском +2 градуса, облачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Тарко-Сале +2 градуса, облачно, без осадков. Ветер переменный 2 м/с.

В Муравленко +1 градус, облачно, без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, в первой половине дня мокрый снег. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU